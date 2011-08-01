Uyum sağlamak, toplumsal normlar çerçevesinde en kolay olanı. Yani, sürüden yana olmak ve onların gittiği yoldan gitmek, size bir varlık kazandırmaz. Etkin bir insan olma, yetkin bir insan olma konusunda kesinlikle fayda sağlamayacaktır.

Başarmak Yürek İster! (Güçlü Motivasyon Konuşması)

Bu yüzden, kendi yolundan gitmek, olması gerekendir. Ancak yine sosyal normlar yüzünden, birçok insan ölümün kıyısında iken "pişmanlıkları" ardından gömülür. Oldukça acı bir durum. Birçok mezarlık ise, hayâlleri olan ve bunlarla birlikte gömülen insanlarla doludur. Çok keskin bir gerçek. Bu yüzden yalnız da kalsak, inanılmasak da, yalnızca içimizdeki sese ihanet etmemek için, kendi yolumuzdan gitmeliyiz. Bu şekilde yarınlarımızı şekillendirebilecek güce sahip olabiliriz. Bırakın başkaları gelecekleri için şans dilesinler kendilerine, siz ise geleceğinizi kendi elleriniz ile yaratacaksınız.

AYRICA: Boşuna Yaşamış Olmayacağım (Kendi Kendine Motivasyon)