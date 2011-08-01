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iPhone'lar Geri Dönüştürülebilir Malzemeden Yapılacak

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 20:58 - Tarih: 21 Haziran 2021 - Yorum: 0

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Apple iPhone 12 ProApple CEO'su Tim Cook, VivaTech 2021 zirvesinde bir açıklamada bulundu. Geçtiğimiz dönemde 2030 yılına kadar karbon nötr olmayı planladıklarını duyuran Apple CEO'su Tim Cook, VivaTech zirvesinde yaptığı konuşmasında da iPhone'ların artık tamamen geri dönüştürülebilir hammaddelerden üretileceğini açıkladı.

AYRICA: Apple'ın CEO'su Tim Cook: iOS, Android'den Daha Güvenli

Halihazırda iPhone 12, geri dönüşümden elde edilen nadir toprak elementlerinin %98'ini kullanıyor. Ayrıca çevresel nedenler sebep gösterilerek iPhone 12'yi şarj cihazı olmadan satışa sunan Apple, bu hareketiyle kullanıcılar tarafından tepki görmüştü.


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