Apple'ın CEO'su Tim Cook: iOS, Android'den Daha Güvenli

Teknoloji devi Apple'ın şu anki CEO'su olan Tim Cook tarafından yakın bir zamanda gerçekleştirilen konferansta birtakım açıklamalarda bulunuldu. Tim Cook'a göre, Android'de iOS'a göre 47 kat daha fazla kötücül yazılım söz konusu. Yine Tim Cook'a göre, Android'de kötü amaçlı yazılım indirme izni daha kolay iken, iOS için ise durumların farklı olduğu yönünde.

Tim Cook: Android'de iOS'tan Daha Fazla Kötücül Yazılım Var

iOS için hazırlanan uygulamaların mağazada sıkı kontrolden geçmesi de, Tim Cook için iOS'u Android'den daha güvenli kılan bir sebep. Bu açıklamalar Android ve iOS kullanıcıları arasında tartışmalara yol açabilecek olsa da, iki plâtformunda hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesine sahip olduğu bir gerçek.