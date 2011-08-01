iPhone 14 Serisinin Servis Ücretleri Belli Oldu

Ön siparişe açılan iPhone 14 serisinin Türkiye’deki servis ücretleri belli oldu. Telefonunuzu kazara bile düşürmemenizi tavsiye ederiz, çünkü iPhone 14 tamir ücretleri deyim yerindeyse cep yakıyor. 7 Eylül'de, Far Out etkinliğinde iPhone 14 ailesini tanıtan Apple, Türkiye’deki iPhone 14 serisinin değişim ve tamir fiyatlarını açıkladı.

Hâlihazırda oldukça pahalı olan telefonların onarım ve değişim ücretleri de bir o kadar pahalı bulundu. Apple, bu fiyatların yalnızca tahmini olduğunu, fiyatlarda aşağı veya yukarı yönlü değişimlerin yaşanabileceğini dile getiriyor.

Ekran, arka cam, kamera ve batarya değişimi ile ilgili güncel fiyat listelerini ve ek olarak, telefon değişim ücretlerini aşağıda bulabilirsiniz.

iPhone 14 Ekran Değişimi Ücretleri

iPhone 14: 6.999 TL

6.999 TL iPhone 14 Plus: 7.999 TL

7.999 TL iPhone 14 Pro: 7.999 TL

7.999 TL iPhone 14 Pro Max: 9.999 TL

iPhone 14 Arka Cam Değişimi Ücretleri

iPhone 14: 3.999 TL

3.999 TL iPhone 14 Plus: 4.599 TL

4.599 TL iPhone 14 Pro: 16.699 TL

16.699 TL iPhone 14 Pro Max: 19.499 TL

iPhone 14 Arka Kamera Değişimi Ücretleri

iPhone 14: 3.999 TL

3.999 TL iPhone 14 Plus: 3.999 TL

3.999 TL iPhone 14 Pro: 5.699 TL

5.699 TL iPhone 14 Pro Max: 5.699 TL

iPhone 14 Batarya Değişimi Ücretleri

iPhone 14: 2.199 TL

2.199 TL iPhone 14 Plus: 2.199 TL

2.199 TL iPhone 14 Pro: 2.199 TL

2.199 TL iPhone 14 Pro Max: 2.199 TL

iPhone 14 Telefon Değişimi Ücretleri