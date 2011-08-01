Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

iPhone 14 Serisinin Servis Ücretleri Belli Oldu

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 15:35 - Tarih: 21 Eylül 2022 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Apple iPhone 14Ön siparişe açılan iPhone 14 serisinin Türkiye’deki servis ücretleri belli oldu. Telefonunuzu kazara bile düşürmemenizi tavsiye ederiz, çünkü iPhone 14 tamir ücretleri deyim yerindeyse cep yakıyor. 7 Eylül'de, Far Out etkinliğinde iPhone 14 ailesini tanıtan Apple, Türkiye’deki iPhone 14 serisinin değişim ve tamir fiyatlarını açıkladı.

iPhone 14 Ekran, Arka Cam, Arka Kamera, Batarya ve Değişim Ücretleri

Hâlihazırda oldukça pahalı olan telefonların onarım ve değişim ücretleri de bir o kadar pahalı bulundu. Apple, bu fiyatların yalnızca tahmini olduğunu, fiyatlarda aşağı veya yukarı yönlü değişimlerin yaşanabileceğini dile getiriyor.

Ekran, arka cam, kamera ve batarya değişimi ile ilgili güncel fiyat listelerini ve ek olarak, telefon değişim ücretlerini aşağıda bulabilirsiniz.

iPhone 14 Ekran Değişimi Ücretleri

  • iPhone 14: 6.999 TL
  • iPhone 14 Plus: 7.999 TL
  • iPhone 14 Pro: 7.999 TL
  • iPhone 14 Pro Max: 9.999 TL

iPhone 14 Arka Cam Değişimi Ücretleri

  • iPhone 14: 3.999 TL
  • iPhone 14 Plus: 4.599 TL
  • iPhone 14 Pro: 16.699 TL
  • iPhone 14 Pro Max: 19.499 TL

iPhone 14 Arka Kamera Değişimi Ücretleri

  • iPhone 14: 3.999 TL
  • iPhone 14 Plus: 3.999 TL
  • iPhone 14 Pro: 5.699 TL
  • iPhone 14 Pro Max: 5.699 TL

iPhone 14 Batarya Değişimi Ücretleri

  • iPhone 14: 2.199 TL
  • iPhone 14 Plus: 2.199 TL
  • iPhone 14 Pro: 2.199 TL
  • iPhone 14 Pro Max: 2.199 TL

iPhone 14 Telefon Değişimi Ücretleri

  • iPhone 14: 20.429 TL
  • iPhone 14 Plus: 21.919 TL
  • iPhone 14 Pro: 24.999 TL
  • iPhone 14 Pro Max: 26.999 TL

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık