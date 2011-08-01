iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max Türkiye'de Satışa Çıktı

Yeni iPhone telefonları iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max nihayet Türkiye'de satışa çıkarıldı. 7 Eylül etkinliğinde tanıtılan ve ön siparişe açılan iPhone 14 Pro ve Pro Max modelleri, Türkiye’de de normal olarak satışa sunuldu.

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iPhone 14 Plus modelinin ne zaman satışa çıkarılacağı konusunda ise henüz net bir bilgi yok. Telefonları incelemek ya da satın almak ister iseniz, Apple mağazalarını, teknoloji mağazalarını vb. yetkili satıcıları ziyaret edebilirsiniz.

Peki, Türkiye’de iPhone 14 fiyatları ne kadar? Depolama alanına göre, güncel fiyat listelerini aşağıda bulabilirsiniz.

iPhone 14 Modelleri ve Güncel Türkiye Fiyatları