iPhone 13 Serisi Çin'de Ön Sipariş Başarısı Elde Etti

Birkaç gün önce duyurusu yapılan iPhone 13 ailesi, Çin pazarında ön siparişe açıldı ve büyük bir başarı elde etti. Öyle ki, gelen haberlere göre, ön siparişe açılan iPhone 13 ailesi, geçen sene bir buçuk milyon ön sipariş alan iPhone 12 serisini şimdiden iki milyon sipariş ile geride bıraktı. Ayrıca ön sipariş sürecinde iPhone 13 serisinin iPhone 12'lere göre 300 ila 800 yuan daha ucuz listelendiğini de belirtelim.

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