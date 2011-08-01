Apple'ın beklenen iPhone 13 ailesinin Türkiye fiyatları açıklandı. iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinin ülkemizde 24 Eylül tarihinde ön siparişe açılacağını ve 1 Ekim itibarıyla da satışa başlanacağını belirtelim. iPhone 13 ailesinin resmi Türkiye fiyat listesi şu şekilde;
iPhone 13 Türkiye Fiyat Listesi
iPhone 13 mini Türkiye Fiyatı:
128 GB: 10.999 TL
256 GB: 11.999 TL
512 GB: 13.999 TL
iPhone 13 Türkiye Fiyatı:
128GB: 11.999 TL
256 GB: 12.999 TL
512 GB: 14.999 TL
iPhone 13 Pro Türkiye Fiyatı:
128 GB: 15.999 TL
256 GB: 16.999 TL
512 GB: 18.999 TL
1 TB: 20.999 TL
iPhone 13 Pro Max Türkiye Fiyatı:
128 GB: 17.999 TL
256 GB: 18.999 TL
512 GB: 20.999 TL
1 TB: 22.999 TL
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