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iPhone 13 Ailesinin Türkiye Fiyatları Açıklandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 09:04 - Tarih: 15 Eylül 2021 - Yorum: 0

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Apple iPhone 13Apple'ın beklenen iPhone 13 ailesinin Türkiye fiyatları açıklandı. iPhone 13 mini, iPhone 13iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinin ülkemizde 24 Eylül tarihinde ön siparişe açılacağını ve 1 Ekim itibarıyla da satışa başlanacağını belirtelim. iPhone 13 ailesinin resmi Türkiye fiyat listesi şu şekilde;

Apple iPhone 13 Türkiye Fiyat Listesi

iPhone 13 Türkiye Fiyat Listesi

iPhone 13 mini Türkiye Fiyatı:

128 GB: 10.999 TL

256 GB: 11.999 TL

512 GB: 13.999 TL

iPhone 13 Türkiye Fiyatı:

128GB: 11.999 TL

256 GB: 12.999 TL

512 GB: 14.999 TL

iPhone 13 Pro Türkiye Fiyatı:

128 GB: 15.999 TL

256 GB: 16.999 TL

512 GB: 18.999 TL

1 TB: 20.999 TL

iPhone 13 Pro Max Türkiye Fiyatı:

128 GB: 17.999 TL

256 GB: 18.999 TL

512 GB: 20.999 TL

1 TB: 22.999 TL

iPhone 13 Türkiye fiyat listesi beklediğiniz gibi mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum alanından belirtebilirsiniz.


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