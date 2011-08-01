iPhone 13 Pro Max'in Kamera Sensörleri Açıklandı

Apple'ın tanıtımını yeni yaptığı iPhone 13 ailesinden yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Çinli bir kullanıcı, iPhone 13 Pro Max'teki kamera sensörlerinin ne olduğunu açıkladı. Verilen bilgilere göre akıllı telefonun arka kamera, ultra geniş açı ve telefoto için üç yeni sensöre sahip olduğu; ToF ve ön kamerada ise iPhone 12 Pro Max'teki sensörleri kullandığı öğrenildi.

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iPhone 13 Pro Max Kamera Sensörleri

Ana kamera: Sony INX703, 1.9µm, 26 mm

Ultra geniş açı: Sony IMX772, 1µm, 13mm

Telefoto: Sony IMX713, 1µm, 77 mm

ToF: Sony IMX590

Ön kamera: IMX514, 1µm