Android Studio'da uygulama geliştirirken SDK versiyon olarak 31 yüklediğinizde ve uygulamanın build.gradle dosyasında buildToolsVersion "31.0.0" olduğunda derleme sonrası "Installed Build Tools revision 31.0.0 is corrupted" hatası ile karşılaşmış olabilirsiniz. Çözümlerde buildToolsVersion "30.0.3" uygulaması yapılsa da aşağıdaki adımları uygulayarak "31.0.0" kullanabilirsiniz. Genellikle Android Studio 4.1 ya da 4.2.2 sürümlerinde karşılaşılan problemin çözümü şu şekilde;

AYRICA: Android Studio "Entry name 'classes.dex' collided" Hatası ve Çözümü

Android Studio "Installed Build Tools revision 31.0.0 is corrupted" Hatası Çözümü

Bunun temel sorunu SDK 31 versiyonunda iki dosyanın farklı şekilde adlandırılmasıdır.

Öncelikle SDK klasörünüzde "\build-tools\31.0.0" klasörüne gidin.

Windows Toplu İş Dosyası olan d8 adlı .bat uzantılı dosyayı bulun ve adını dx olarak değiştirin.

Ardından aynı klasörde bulunan lib klasörüne gidin ve d8 adlı .jar uzantılı dosyanın adını dx olarak değiştirin.

İşlemler bu kadar. Tekrar Android Studio'ya dönüp, Build - Rebuild Project yaptığınızda hata almayacaksınız.

Not: SDK klasörünüzün yerini değiştirmediyseniz, AppData klasörü içerisindeyse, AppData'nın gizli klasör olduğunu ve ilk olarak gizli klasörleri göster ayarını yapmayı unutmayın.

Android Studio "Installed Build Tools revision 31.0.0 is corrupted" hatası bu şekilde çözüm bulunabilir. Bu konuda sorularınız varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.