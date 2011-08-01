Android Studio'da uygulama geliştirirken APK çıktınızı oluşturduğunuzda Entry name 'classes.dex' collided hatası alıyorsanız, çözümü oldukça basit. Bu hata genellikle Android Studio'yu kaldırıp tekrar kurduğunuzda eski bir projenizin APK çıktısını almaya çalışırken karşınıza çıkar. Sebebi ise eski proje dosyası içerisinde zaten daha önceden imzalanmış bir APK çıktınızın olmasıdır.

Entry name 'classes.dex' collided Hatası Çözümü

Proje dosyası içerisindeki debug ve release klasörlerini (önceden imzalanmış APK klasörleri) silip, tekrar çıktı aldığınızda sorununuz giderilecektir.

Android Studio "Entry name 'classes.dex' collided" hatası ile karşılaştıysanız, çözümünü anlattığımız gibi oldukça basit bir şekilde çözebilirsiniz. Farklı bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.