Bir önceki içeriğimizde sizlerle, iframe kenar çubuğunu kaldırma nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vermiş idik. Bugün ise sizler için, iframe kenarlık (border) kaldırma nasıl oluyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Bir iframe kodu eklediğiniz zaman, varsayılan olarak kenarlıklar da eklenir. Dolayısı ile iframe içerisinde yer alan kenarlıkları göstermek istemiyor iseniz, aşağıdaki kırmızı kodu ilgili iframe kodunuz içerisine eklemeniz yeterli olacaktır. Tüm işlemler bu kadar...

AYRICA: HTML Otomatik Tamamlama Kapatma Nasıl Yapılır?

Iframe Kenarlık Kaldırma Nasıl Yapılır?