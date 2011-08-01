Web sitenizdeki form alanlarında yer alan input bölümlerine herhangi bir veri girişi yapıldığında, tarayıcılar bu bilgiyi saklar ve yeni bir veri girişi yapılacağı zaman ziyaretçinizin karşısına çıkarır. Bir HTML özelliği olan "autocomplete" ile bu durum gerçekleşir. Ancak sitenizdeki iletişim formu veya arama formu için örneğin, otomatik tamamlama kapatmak isteyebilirsiniz. Bunun için ise, aşağıdaki örnek kullanımda görebileceğiniz üzere, ilgili input içerisine, kırmızı renkli kodu eklemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, otomatik tamamlama özelliği tüm tarayıcılar için devre dışı bırakılmış olacaktır.

AYRICA: Sitedeki Tüm Linkleri Yeni Sekmede Açma Yöntemi

HTML Otomatik Tamamlama Kapatma Nasıl Yapılır?