Blogunuzdaki veya web sitenizdeki tüm linkleri yeni sekmede açmak isteyebilirsiniz. Bunun için birtakım JS kodları bulmak mümkün. Ancak bir HTML özelliği ile de web sitemizdeki site içi ve site dışı dahil tüm linklerin yeni sekmede açılmasını sağlamamız mümkündür. Aşağıdaki adımları izleyerek, kolaylıkla aksiyon alabilirsiniz.

AYRICA: JavaScript ile "nbsp" Boşluk Kodunu Otomatik Temizleyelim

Sitedeki Tüm Linkleri Yeni Sekmede Açma Yöntemi

1) Temanızdaki aşağıdaki kodu bulun.

<head>

2) Aşağıdaki kodu ise, yukarıdaki kodun sonrasına ekleyin.

<base target="_blank"/>

Not: Tekrar hatırlatmamıza izin veriniz. Yukarıdaki kod yalnızca site dışı değil, site içerisindeki tüm bağlantıların da yeni sekmede açılmasını sağlayacaktır.