Kullandığınız içerik yönetim sistemi (CMS) ne olursa olsun, metin editörlerinde zaman zaman fazla boşluklar söz konusu olabilmektedir. Elbette, satır içi bazında boşluk bırakılmasını sağlayan bir HTML kodu olan " " yerine göre fayda sağlar. Ancak siz satır içi boşlukları, bu şekilde bırakmıyor iseniz, ayrıca birden fazla bu tip boşluklar da söz konusu oluyor ise, boşluk kodunu otomatik silmek JavaScript kullanarak mümkün kılınmıştır. Web sitenizdeki HTML boşluk kodunu otomatik silmek istiyor iseniz, aşağıdaki kodu temanızın "body" etiketinden hemen önce eklemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, metin içerisinde yer alan "nbsp" kodları otomatik olarak temizlenmiş olacaktır.

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JavaScript ile "nbsp" Boşluk Kodunu Otomatik Temizleyelim