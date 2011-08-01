Dışarıdan çağırdığınız bir iframe içerisine default olarak eklenen bir scrollbar (kaydırma çubuğu) olabilir. Ancak eğer ki iframe kaydırma çubuğunu kaldırmak istiyor iseniz, bunun CSS haricinde bir yolu daha mevcut. Aşağıdaki örnekte yer alan kırmızı kodu, kendi kodunuz içerisine eklemeniz yeterlidir.

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Iframe Kaydırma Çubuğunu Kaldırma Nasıl Yapılır?

Böylelikle iframe içerisine varsayılan olarak eklenmiş olan kaydırma çubuğu gizlenmiş olacaktır. Ayrıca aşağıdaki kodu eski tarayıcılar da dahil birçok modern tarayıcı sorunsuz olarak desteklemektedir.