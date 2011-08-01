Her web sitesinin bir favicon kullanması gerektiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Favicon, tarayıcı başlıklarında ve yer imlerinde görüntülenen ve genellikle 16x16 boyutlarında olan bir simgedir. Favicon kullanımına yönelik birçok farklı yol mevcut. Araştırmalarımız ve tecrübelerimiz doğrultusunda, bu yöndeki en doğru bilgiyi vermek istiyoruz sizlere. Birçok tarayıcı (browser) web sitesinin ana dizininde, favicon.ico dosyasını kontrol eder. Bu yüzden favicon, ana dizinde yer almaz ise, log kayıtlarınızda hatalar ile karşılaşmanız olasıdır.

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Favicon ile İlgili Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Favicon ile ilgili bilinmesi gereken en önemli nokta ise budur. Yani sitenizin ana dizinine favicon.ico adı ile bir simge eklemektir. Akabinde web sitenizin head etiketleri arasına, aşağıdaki kodu eklemeniz ve kırmızı alanı da web sitenizin adresi ile değiştirmeniz yeterli olacaktır. Böylelikle eski tarayıcılar ile de uyumlu olacak şekilde favicon yükleme işlemini tamamlamış olmaktasınız.

<link href="sitenizinadi.uzantisi/favicon.ico" rel="icon" type="image/x-icon" />

Dünyadaki milyonlarca web sitesi favicon kullanmaktadır. Dolayısı ile sizin de doğru favicon kullanımı ile, yani yukarıdaki bilgiler doğrultusunda, siteniz ile ilgili bir simge kullanmanız oldukça faydalı olacaktır. Hepsi bu kadar...