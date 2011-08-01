Honor Play 9A Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

Huawei'nin alt markası olan Honor, iki yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Bunlardan ilki olan Honor 30S modeliyken, şimdi de Honor Play 9A modeli duyuruldu. Ülkemizde de uygun fiyatlarıyla tercih edilebilen bir marka olan Honor, Play 9A modelinde de uygun fiyatla yüksek bataryayı buluşturuyor.

Honor Play 9A Teknik Özellikleri

159.1 x 74.1 x 9 mm boyutlarında ve 185 gram ağırlığında olan cihaz, 6,3 inçlik 720×1600 piksel çözünürlüklü IPS LCD ekranı ile boy gösteriyor.

Cihaz, gücünü 2.3 GHz'lik hızla çalışan sekiz çekirdekli Helio P35 işlemciden, PowerVR GE8320 grafik biriminden ve 4 GB RAM belleğinden alıyor.

Kamera tarafında da; parmak izi sensörünün yer aldığı arka tarafta F/1.8 diyaframlı 13 MP ana kamera ve 2 MP derinlik algılama sensörü yer alıyorken, ön tarafında da F/2.0 diyaframlı 8 MP selfie kamerası bulunuyor. Kameralar ile 1080p 30 FPS video kaydı gerçekleştirilebiliyor.

Akıllı telefonun depolama alanı kapasitesi ise microSD kart desteği ile 512 GB'a artırılabilen 64 GB ya da 128 GB seçeneklere sahip. Batarya kısmında da 5.000 mAh kapasiteli batarya yer alıyor.

Honor Play 9A Fiyatı Ne Kadar?

Android 10 işletim sistemi ve Magic UI 3.0 kullanıcı arayüzü ile kutusundan çıkacak olan, 4 GB RAM ve 64 GB (başlangıç modeli) depolama alanlı Honor Play 9A modeli için belirlenen fiyat etiketinin yaklaşık 125 dolar olduğunu söyleyelim.