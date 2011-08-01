Honor 30S Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

Huawei'nin alt markası olan ve ülkemizde de uygun fiyatlarıyla tercih edilebilen Honor, yeni akıllı telefon modelini tanıttı. 162.3 x 75 x 8.6 mm boyutlarında ve 190 gram ağırlığında olan akıllı telefon, 5G desteği ile karşımıza çıkıyor.

Honor 30S Teknik Özellikleri

6,5 inçlik 2400×1080 piksel çözünürlüklü LTPS IPS LCD ekranı ile boy gösteren Honor 30S, gücünü 1.84 GHz'lik hızla çalışan sekiz çekirdekli Kirin 820 5G işlemciden, Mali-G57 grafik biriminden ve 8 GB RAM belleğinden alıyor. Ayrıca parmak izi sensörünün de ekrana entegre olduğunu belirtelim.

Kamera tarafında da arka tarafta dörtlü dizilim bulunuyor. Bunlar; 64 MP ana kamera, 8 MP telefoto, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik algılama sensörü. Arka kamera ile 1080p ya da 2160p ile 30 FPS video kaydedilebiliyor ve 3x optik - 20x hibrid yakınlaştırma yapılabiliyor. Cihazın önünde de F/2.0 diyaframlı 16 MP selfie kamerası bulunuyor.

Android 10 işletim sistemi ve Magic UI 3.1.1 kullanıcı arayüzü ile kutusundan çıkacak olan akıllı telefonun depolama alanı kapasitesi ise 128 GB ya da 256 GB seçeneklere sahip. Batarya kısmında da 40W hızlı şarj destekli 4.000 mAh kapasiteli batarya yer alıyor.

Honor 30S Fiyatı Ne Kadar?

Siyah, mavi, yeşil ve gradyan renk seçenekleri ile karşımıza çıkan Honor 30S, 8 GB RAM / 128 GB depolamalı başlangıç modelinde 338 dolarlık, 8 GB RAM / 256 GB depolamalı modelinde ise 380 dolarlık fiyat etiketleriyle geliyor. Satışların 7 Nisan'dan itibaren başlaması planlanıyor.