GPT-5 Tüm ChatGPT Kullanıcılarına Sunuldu

OpenAI, yeni amiral gemisi GPT-5'i tüm ChatGPT kullanıcıları ve geliştiricilere sundu. CEO Sam Altman, modelin önceki versiyonlara göre büyük bir sıçrama olduğunu vurguluyor. GPT-5; daha akıllı, daha hızlı ve yanlış yanıt verme olasılığı daha düşük bir yapıya sahip. Altman, "GPT-3 lise, GPT-4 üniversite öğrencisi gibiydi; GPT-5 ise doktora seviyesinde bir uzman gibi" diyerek farkı özetliyor.

Kullanıcı ve Model Özellikleri

Yaklaşık 700 milyon haftalık kullanıcıya ulaşan ChatGPT, bu sürümle yeniden zirveyi hedefliyor. GPT-5 tek bir model olarak sunulurken, karmaşık sorularda otomatik olarak gelişmiş mantıksal sürüme geçiş yapıyor.

Model, ücretsiz kullanıcılar için belirli bir sorgu limitinden sonra "mini" versiyona geçiyor. Geliştiriciler için GPT-5, GPT-5 mini ve GPT-5 nano seçenekleri mevcut. Ayrıca dört yeni yanıt modu (Cynic, Robot, Listener, Nerd) ve sohbet rengi kişiselleştirme özelliği de ekleniyor.

Kodlama Başarısı

Kodlama alanında lider olduğu belirtilen GPT-5, SWE-Bench, SWE-Lancer ve Aider Polyglot testlerinde zirvede. Basın toplantısında GPT-5'in gerçekleştirdiği bir demo kapsamında, saniyeler içinde Fransızca öğrenme oyunu içeren bir web sitesi kodlandı. Bu çalışma, tamamen GPT-5 tarafından yapılmış olmasıyla dikkat çekti.

Güvenlik ve AGI'ye Doğru

5.000 saatin üzerinde test edilen GPT-5, “güvenli tamamlama” sistemi sayesinde riskli sorulara kontrollü yanıtlar veriyor ve yapamayacağı görevlerde ya da bilmediği konularda bunu açıkça ifade ediyor. Ayrıca, Sam Altman, GPT-5’in AGI’ye bir adım daha yaklaştığını, ancak sürekli öğrenme yeteneğinin hâlâ eksik olduğunu vurguladı.