Google News'deki Takipçi Sayımızı Öğrenelim

Eğer ki Google News'e kabul edildi iseniz, tüm ayarları ve detayları Publisher Center ile öğrenebiliyorsunuz. Yani kaynak olarak sunduğunuz sitenizin yapılandırma ayarlarını da buradan yapabileceğiniz gibi, Google Haberler'deki toplam takipçi sayınızı da öğrenebilirsiniz. Bunun için öncelikle buraya tıklayarak Publisher Center'a giriş yapın. Akabinde karşınıza çıkan site bilgilerinizin içerisindeki "LIVE" başlığı yanında takipçi sayınızı görebilmektesiniz. İlgili bölüme ait görseli ise hemen aşağıda paylaşıyor olacağız.

AYRICA: Teknobeyin, Google Haberler (News) Başvurusu Onaylandı