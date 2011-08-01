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Google News'deki Takipçi Sayımızı Öğrenelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:43 - Tarih: 24 Nisan 2020 - Yorum: 0

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Google News'deki Takipçi Sayımızı ÖğrenelimEğer ki Google News'e kabul edildi iseniz, tüm ayarları ve detayları Publisher Center ile öğrenebiliyorsunuz. Yani kaynak olarak sunduğunuz sitenizin yapılandırma ayarlarını da buradan yapabileceğiniz gibi, Google Haberler'deki toplam takipçi sayınızı da öğrenebilirsiniz. Bunun için öncelikle buraya tıklayarak Publisher Center'a giriş yapın. Akabinde karşınıza çıkan site bilgilerinizin içerisindeki "LIVE" başlığı yanında takipçi sayınızı görebilmektesiniz. İlgili bölüme ait görseli ise hemen aşağıda paylaşıyor olacağız.

AYRICA: Teknobeyin, Google Haberler (News) Başvurusu Onaylandı

Google News'deki Takipçi Sayımızı Öğrenelim

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