Teknobeyin, Google Haberler (News) Başvurusu Onaylandı

Kısa bir süre önce Teknobeyin olarak Google'ın Haberler (News) servisine başvuruda bulunmuştuk. Google ekibi ile yaptığımız yazışmalar neticesinde başvurumuzun onaylandığını ve sorunsuz olarak Google News uygulamasında yer aldığımızı görüntüledik. Kısa sürede +150 takipçi sayısına ulaşan profilimizi, siz değerli Teknobeyin takipçilerimiz ile de paylaşmak istedik. Aşağıda yer alan bağlantı ile Teknobeyin Google News hesabını takip edebilirsiniz.

Adres: Teknobeyin (Google Haberler)