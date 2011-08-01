Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Teknobeyin, Google Haberler (News) Başvurusu Onaylandı

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 23:00 - Tarih: 09 Nisan 2020 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Teknobeyin, Google Haberler (News) Başvurusu OnaylandıKısa bir süre önce Teknobeyin olarak Google'ın Haberler (News) servisine başvuruda bulunmuştuk. Google ekibi ile yaptığımız yazışmalar neticesinde başvurumuzun onaylandığını ve sorunsuz olarak Google News uygulamasında yer aldığımızı görüntüledik. Kısa sürede +150 takipçi sayısına ulaşan profilimizi, siz değerli Teknobeyin takipçilerimiz ile de paylaşmak istedik. Aşağıda yer alan bağlantı ile Teknobeyin Google News hesabını takip edebilirsiniz.

Teknobeyin, Google Haberler (News) Başvurusu Onaylandı

Adres: Teknobeyin (Google Haberler)

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri