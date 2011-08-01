Birçok web sitesi sahibi düzenli olarak Google News'e başvuruyor ve maalesef ki kabul edilmiyorlar. Hatta bunun sektörü bile var, birçok para avcısı yüklü miktarlarda para talep edebiliyor. Bir efsane daha var, bu konu ile ilgili. Google News künye sayfası olmadan, kabul etmiyor şeklinde... Öncelikle şunu belirtmek istiyoruz ki, Google News için farklı kişilerden ücretli danışmanlık hizmeti almanız gerekmez. Yalnızca özgün, kaliteli ve içerik bazında güncel bir web siteniz var ise, direkt kendiniz başvuruda bulunabilirsiniz. Bu ise çok kolay.

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Google News için Künye Sayfası Şart mı? Değil mi?

Hakkında, İletişim v.b. gibi sayfaların olması çok iyidir. Ancak, künye gibi, yazarlarınızdan oluşan bir sayfanın gerekliliği kesin değildir. Eğer ki bir ekibiniz var ise, doğru bilgiler içeren bir künye sayfası elbette faydalıdır.

Özetle, Google News için künye sayfasının gerekli olduğu yönündeki kesinlik içeren anlatımların doğru olmadığının altını çizmek istiyoruz. Google Haberler'e kayıt olmak ile ilgili herhangi bir sorunuz var ise, yorum göndererek tarafımıza iletebilirsiniz. Elimizden geldiğince yanıtlayacağız.