Google Haritalar Yeni Özellikleriyle Geliyor

Google Maps (Google Haritalar), gelişmeye ve yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu özelliklerle birlikte kullanıcıların işi kolaylaşacak gibi görünüyor. Google Haritalar, adres araştırması yapmanız, daha önce gitmediğiniz yerler hakkında bilgi almanız, mekânlar, yerler ve daha birçok konuda bilgi alabildiğiniz kullanışlı bir uygulama.

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Yapılan güncellemeden sonra ise 100 farklı lokasyonun havadan gerçekçi fotoğrafları görülebilecek. Bu özellik sayesinde mekânlar ve lokasyonlar hakkında daha detaylı bilgilere sahip olunabilecek.

Google Haritalar için geliştirilen özelliklerin bir diğeri de, paylaşılan konumlarla ilgili. Geliştirilen yeni özellikle birlikte artık birisine konum gönderdiğiniz zaman, o kişinin konuma ulaşıp ulaşamadığı ile ilgili bildirim alabileceksiniz. Bu uygulama aynı şekilde karşı taraf için de işleyecek. Konumu gönderdiğiniz kişi konumdan ayrılırsa da size bildirim gelecek. Özellikle konum gönderildiği halde adresi bulamayan kişiler için faydalı bir uygulama olacak gibi görünüyor.

Ek olarak bisiklet sürmeyi seven kişiler için Google Maps, bisiklet rotası üzerindeki trafik, engel vb. durumları da gösterecek. Bütün bu özelliklerin, yakında kullanıcıların deneyimine sunulması bekleniyor.