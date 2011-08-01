Google Haritalar, Zamanda Yolculuk Yapabilme Fırsatı Sunuyor

Google Haritalar, kullanıcılarına zaman makinesi deneyimi yaşatmayı planlıyor. Sokak Görünümü’nün 15. Yılını kutlayan Google, kullanıcılarını eskilere götürecek, nostaljik hissettirecek yeni bir özelliği hayata geçirdi. Belirlenen tarih ve yerlerin artık eski görünümünü görebileceksiniz. Uygulama kuruluşundan bu yana olan süreyi, yani 15 yıllık gibi bir zaman dilimini kapsıyor olacak.

Böylelikle dilediğiniz zaman, tarihte eski bir yolculuğa çıkıp mekân ve yerlerin eski hallerini görebilecek ve belki de eskileri hatırlayıp hüzünleneceksiniz. Elbette ki uygulama, son 15 yıl içerisindeki ‘Sokak Görünümü’ kullanılan kameraların çektiği yerleri kapsayacak.

Farklı bir deneyim sunan uygulamayı, Google Haritalar üzerinde, sağ alt kısımda bulunan ‘sarı insan’ ikonunu, görmeyi dilediğiniz yere sürükleyerek kullanabileceksiniz.