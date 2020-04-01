Birçok insan direkt bir internet sitesini takip etmek yerine, Google News vasıtası ile takip etmeyi tercih eder. Eğer ki siz de, aktif bir Google Haberler kullanıcısı iseniz, bu zamana kadar hangi kaynakları takip ettiğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Dolayısı ile, Google News'deki takip edilen kaynakları incelemek isterseniz, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde takip ettiğiniz tüm kaynakları görüntüleyebilir, dilediğiniz kaynakları ise takipten çıkarabilirsiniz.

AYRICA: Google News'deki Takipçi Sayımızı Öğrenelim

Google Haberler'de Takip Edilen Kaynakları İnceleyelim

1) Öncelikle Google News'e giriş yapıyoruz.

2) Sol menüdeki Takip ediliyor sekmesine tıklayalım.

3) En alttaki "Kaynaklar" bölümü ile takip ettiklerinizi görebilirsiniz.