Google Domains ile ilgili yararlı ipuçlarını siz değerli ziyaretçilerimiz ile paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün sizler için, google domains otomatik yenileme açma nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Bu işlem neticesinde, ilgili alan adınız süresi dolmadan, Google tarafından yenilenecektir. Elbette manuel olarak da yenileme yapabilirsiniz. Google Domains otomatik yenileme talimatı vermek için ise, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: Google Domains Whois Gizleme Nasıl Yapılır?

Google Domains Otomatik Yenileme Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Kayıt ayarları sekmesine tıklıyoruz.

2) Otomatik yenileme bölümüne geliyoruz.

3) Karşısındaki onay skalasını aktive edebiliriz.

Bu içeriğimizde sizlerle, google domains otomatik yenileme nasıl yapılır, bu konu hakkında bilgi aktarımı sağlamış olduk. Alan adınız için yukarıdaki adımları gerçekleştirdikten sonra, manuel yenileme yapmanıza gerek kalmayacaktır. İlgili süre sonunda, otomatik olarak yenileme işlemi sağlanacaktır. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını dileriz.