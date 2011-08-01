Google'ın domain alma servisi olan Google Domains hizmeti oldukça kullanışlı özellikleri içeriyor. Örneğin, whois bilgilerini gizleme özelliği de bu ücretsiz özelliklerinden bir tanesi. Google Domains ile yeni bir domain aldığınızda, whois gizleme özelliğini de ayarlayabilirsiniz. Önceden whois gizleme özelliğini aktive etmedi iseniz, daha sonra aktif hâle getirebilmeniz mümkündür. Google Domains whois gizleme işlemi için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: Google Domains Servisini Mutlaka Denemelisiniz

Google Domains Whois Gizleme Nasıl Yapılır?

1) Alan adınızın karşısındaki Yönet butonuna tıklayın.

2) Sol menüdeki Kayıt ayarları sekmesine tıklayın.

3) Gizlilik koruması adlı bölüme gelin.

4) Karşısındaki onay ikonunu açık konuma getirebilirsiniz.

Bu içeriğimizde sizler için, google domains whois bilgilerini gizleme hakkında bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Whois bilgilerinizin herkes tarafından görüntülenmesini istemiyor iseniz, yukarıdaki adımlar ile tamamen ücretsiz bir şekilde domain whois gizleme yönünde aksiyon alabilirsiniz.