Aslında uzun süredir aktif olan ancak bizim daha yeni kullanmaya başladığımız bir Google servisinden bahsetmek istiyoruz. Google Domains ile şu an için senelik yalnızca 75 TL'ye domain alabiliyorsunuz. Hatta .com uzantısı için örneğin, whois gizleme ve DNS güvenliği ile ilgili servisler de ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Google Domains Servisini Mutlaka Denemelisiniz

Eğer bütçeniz diğer firmalara yetmiyor ise, Google Domains'i mutlaka denemeyi düşünmelisiniz. Ayrıca Blogger ile de %100 uyumlu olduğu için, birkaç tıklama ile yönlendirme işlemini otomatik olarak yapabiliyorsunuz. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ilgili servise ana e-posta adresiniz ile giriş yapıp, dilediğiniz domaini bugün satın alabilirsiniz. Mutlaka deneyin.

Adres: Google Domains (Türkçe)