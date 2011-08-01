Google'ın domain hizmeti olan "Google Domains" ile ilgili faydalı içerikler kaleme almaya devam ediyoruz. Bir süre ara vermiş olsak da, artık faydalı bulduğumuz bu yöndeki konu başlıklarına yer veriyor olacağız. Hemen konumuza dönelim. Google Domains ile bir domain satın aldığınız zaman, otomatik ödeme talimatı açık değil ise, domaininiz otomatik yenilenmez ve bu yüzden domain bitiş tarihini düzenli olarak takip etmeniz gerekir. Google Domains bitiş tarihi öğrenmek için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Google Domains Hizmetine Yüksek Zam Geliyor

Google Domains ile Bitiş Tarihi Öğrenme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Alanlarım sekmesine tıklıyoruz.

2) İlgili domaininizin karşısında yer alan Geçerlilik bitişi/kayıt uzatma tarihi başlığı altındaki bilgi ile domain bitiş tarihinizi öğrenebilmektesiniz.