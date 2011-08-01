Google'ın diğer domain firmalarına göre daha hesaplı olan hizmeti "Google Domains" bir süredir yalnızca 75 TL gibi bir miktara hizmet sunuyor idi. Bu durum aslında Google'ın bu servisine, yüksek sayıda kullanıcı çekmesini de sağladı. Ancak tüm kullanıcılara gelen resmi e-postaya göre ilgili tutar 28 Temmuz Perşembe günü artacak olup, ilgili tutar tam olarak ise 195 TL olarak değişiyor.

Google Domains Hizmetine Yüksek Zam Geliyor

Google açıklamasına göre, fiyat artışından yüksek seviyede etkilenmemek adına zam olmadan domain kayıt etmeyi düşünebilir veya mevcut alan adlarınızı uzun süreli, 9 sene olarak uzatmayı da düşünebilirsiniz.