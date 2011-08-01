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Google Dokümanlar Satır Aralığı ve Paragraf Boşluğu Ayarlama Nasıl Yapılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 14:47 - Tarih: 24 Mayıs 2024 - Yorum: 0

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Google DökümanlarGoogle tarafından geliştirilen, web tabanlı bir kelime işlemci yazılımı olan Google Dokümanlar, alternatif metin yazma programlarına eş değer birçok özellik sunmaktadır. Sade, basit ve verimli bir metin yazma aracına ihtiyacınız var ise, Google Dokümanlar’ı kullanabilirsiniz. Bu içeriğimizde ise sizlerle, Google Dokümanlar satır aralığı ve paragraf boşluğu ayarlama nasıl yapılır? gösteriyor olacağız.

AYRICA: Google Dokümanlar Yazıyı Kalın Yapma Nasıl Yapılır?

  • Google Dokümanlar’a giriş yapın ve metin editörleri özellikleri arasından, aşağıda gösterdiğimiz satır aralığı ve paragraf boşluğu ayarlama aracına tıklayın. Hepsi bu kadar…
Google Dokümanlar Satır Aralığı ve Paragraf Boşluğu Ayarlama Nasıl Yapılır?

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