Google tarafından geliştirilen, web tabanlı bir kelime işlemci yazılımı olan Google Dokümanlar, alternatif metin yazma programlarına eş değer birçok özellik sunmaktadır. Sade, basit ve verimli bir metin yazma aracına ihtiyacınız var ise, Google Dokümanlar’ı kullanabilirsiniz. Bu içeriğimizde ise sizlerle, Google Dokümanlar satır aralığı ve paragraf boşluğu ayarlama nasıl yapılır? gösteriyor olacağız.

AYRICA: Google Dokümanlar Yazıyı Kalın Yapma Nasıl Yapılır?