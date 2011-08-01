Google Dokümanlar Numaralı Liste Özelliği Nasıl Kullanılır?

Herhangi bir metin yazar iken, özellikle listeleme, numaralandırma gibi özelliklere ihtiyaç duyuyor olabiliriz. Eğer Google Dokümanlar’ı kullanıyor iseniz, numaralı liste özelliğini kullanarak metinlerinizi hazırlayabilirsiniz. Bu içeriğimizde sizlerle, Google Dokümanlar numaralı listeleme özelliği nasıl kullanılır? paylaşıyor olacağız.

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Google Dokümanlar Numaralı Liste Nasıl Yapılır?

Google Dokümanlar’a giriş yapın öncelikle ve metin editör araçlarından, “Numaralı liste” özelliğine tıklayın.