Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Google Dokümanlar Madde İşaretli Liste Nasıl Kullanılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 15:26 - Tarih: 26 Mayıs 2024 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Google DökümanlarGoogle Dokümanlar ile ilgili faydalı ipuçlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu içeriğimizde ise, Google Dokümanlar madde işaretli liste nasıl kullanılır? sizlere aktarıyor olacağız. Google Dokümanlar’ı kullanarak metin odaklı içerikler hazırlıyor iseniz, zaman zaman maddeleme işaretlerini kullanmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Benzerlerine eş değer özelliklere sahip olan Google Dokümanlar’da elbette madde işaretli liste özelliği bulunmaktadır ve birçok biçimde oluşturduğunuz maddeleri işaretleyebilmeniz mümkündür.

AYRICA: Google Dokümanlar Numaralı Liste Özelliği Nasıl Kullanılır?

Google Dokümanlar Madde İşaretli Liste Kullanımı

  • Öncelikle Google Dokümanlar’a giriş yapın ve maddelemek istediğiniz metni seçin. Akabinde, metin editör araçlarından, “Madde işaretli liste” özelliğini bulun ve tıklayın.
Google Dokümanlar Madde İşaretli Liste Nasıl Kullanılır?
  • Buradan, dilediğiniz biçimi tercih ederek maddelerinizi işaretleyebilirsiniz. Hepsi bu kadar…
Google Dokümanlar Madde İşaretli Liste Nasıl Yapılır?

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık