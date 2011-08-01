Google Dokümanlar Madde İşaretli Liste Nasıl Kullanılır?

Google Dokümanlar ile ilgili faydalı ipuçlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu içeriğimizde ise, Google Dokümanlar madde işaretli liste nasıl kullanılır? sizlere aktarıyor olacağız. Google Dokümanlar’ı kullanarak metin odaklı içerikler hazırlıyor iseniz, zaman zaman maddeleme işaretlerini kullanmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Benzerlerine eş değer özelliklere sahip olan Google Dokümanlar’da elbette madde işaretli liste özelliği bulunmaktadır ve birçok biçimde oluşturduğunuz maddeleri işaretleyebilmeniz mümkündür.

AYRICA: Google Dokümanlar Numaralı Liste Özelliği Nasıl Kullanılır?

Google Dokümanlar Madde İşaretli Liste Kullanımı

Öncelikle Google Dokümanlar’a giriş yapın ve maddelemek istediğiniz metni seçin. Akabinde, metin editör araçlarından, “Madde işaretli liste” özelliğini bulun ve tıklayın.