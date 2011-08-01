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Google Chrome Yer İmlerini İçeri Aktarma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:45 - Tarih: 01 Nisan 2020 - Yorum: 0

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Google Chrome Yer İmlerini İçeri Aktarma Nasıl Yapılır?Google Chrome'da yaşadığınız herhangi bir sorundan ötürü, tarayıcınızı sıfırlamanız gerekiyor olabilir. Bu durumda, tarayıcınızdaki verileriniz de sıfırlanacağı için, öncesinde yer imlerini yedeklemek önem arz eder. Peki, Chrome'da yer imlerini içeri aktarma nasıl oluyor, bunu biliyor musunuz? Bilmiyorsanız, aşağıdaki adımlarla, Google Chrome yer imleri içeri aktarma konusunu öğrenebilirsiniz.

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Google Chrome Yer İmlerini İçeri Aktarma Nasıl Yapılır?

1) Ayarlar > Yer İşaretleri > Yer imi yöneticisi sekmesine tıklayın.

Google Chrome Yer İmlerini İçeri Aktarma Nasıl Yapılır?

2) Sağ tarafta yer alan Düzenle butonuna tıklayın.

Google Chrome Yer İmlerini İçeri Aktarma Nasıl Yapılır?

3) Yer işaretlerini içe aktar sekmesi ile içe aktarım sağlayabilirsiniz.

Google Chrome Yer İmlerini İçeri Aktarma Nasıl Yapılır?

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