Kısa süre önce, Chrome şifre kaydetmiyor sorunu ile karşı karşıya kaldım. Bunun için birçok yöntem denesem de, maalesef ki senkronizasyon açık iken ve kapalı iken de tarayıcı şifre kaydetmiyor idi... Sonuç olarak, kalıcı çözümün yeni profil oluşturmak olduğunu anlamış oldum. Dolayısı ile, eğer ki Google Chrome şifre kaydetmiyor ise hiçbir şekilde, bozuk profil sorunu ile siz de karşılaşıyor olabilirsiniz. Bunun için ise, aşağıdaki adımları izleyerek, Chrome'da sıfırdan bir profil oluşturun ve bu şekilde tüm ayarlarınızı yeniden yapılandırın.

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Google Chrome Şifre Kaydetmiyor Sorunu ve Çözümü

1) Profil menüsünde yer alan Ekle butonuna tıklayın.

2) İlgili seçenekleri tamamlayarak, yeni bir profil ekleyebilirsiniz.