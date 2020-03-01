Google Chrome'un son sürümlerinde bildiğiniz gibi, bir medya kontrol butonu bulunmaktadır. Yani sekmede müzik çaldığı zaman, hemen arama çubuğunun sağ bölümünde bir buton çıkar ve bu buton ile müziği oynatma, durdurma v.b. gibi kontroller gerçekleştirilebilir. Ancak bu özelliği pek kullanmıyorsanız, kalıcı olarak devre dışı bırakmayı düşünebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek, Chrome medya düğmesi kaldırma konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

AYRICA: Google Chrome "Cihazına Gönder" Kapatma Nasıl Yapılır?

Google Chrome Medya Düğmesi Kaldırma Nasıl Yapılır?

1) Arama kutucuğuna chrome://flags yazalım ve ilerleyelim.

2) Global Media Controls araması yapalım ve bu özelliği bulalım.

3) İlgili özelliği Disabled ederek, tamamen kapatabiliriz.