Google Chrome'un son sürümleri ile birlikte, sekmeleri farklı bir cihaz ile paylaşma özelliği geldi. Dolayısı ile sağ tık yaptığınızda, "... cihazına gönder" şeklinde bir sekme daha olduğunu göreceksiniz. Açıkçası kişisel olarak bu özelliği kullanmıyorum ve kapattım. Eğer siz de kullanmıyorsanız, Google Chrome'da cihazına gönder adlı özelliği kalıcı olarak devre dışı bırakabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek cihazına gönder sekmesini kapatma konusunda hemen bilgi edinebilir ve uygulayabilirsiniz.

AYRICA: Google Chrome ile Responsive Kontrolü Nasıl Yapılır?

Google Chrome "Cihazına Gönder" Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklayın.

2) Senkronizasyon ve Google hizmetleri bölümüne girin.

3) Senkronizasyonu yönetin bağlantısına tıklayın.

4) Her şeyi senkronize et seçeneğinin karşısındaki onayı kaldırın.

5) Altta yer alan Açık Sekmeler seçeneğinin de karşısındaki onayı kaldırın. Akabinde tarayıcınızı yeniden başlatarak, tüm işlemleri tamamlayabilirsiniz.