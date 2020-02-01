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Google Chrome "Cihazına Gönder" Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 00:24 - Tarih: 10 Şubat 2020 - Yorum: 0

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Google Chrome "Cihazına Gönder" Kapatma Nasıl Yapılır?Google Chrome'un son sürümleri ile birlikte, sekmeleri farklı bir cihaz ile paylaşma özelliği geldi. Dolayısı ile sağ tık yaptığınızda, "... cihazına gönder" şeklinde bir sekme daha olduğunu göreceksiniz. Açıkçası kişisel olarak bu özelliği kullanmıyorum ve kapattım. Eğer siz de kullanmıyorsanız, Google Chrome'da cihazına gönder adlı özelliği kalıcı olarak devre dışı bırakabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek cihazına gönder sekmesini kapatma konusunda hemen bilgi edinebilir ve uygulayabilirsiniz.

AYRICA: Google Chrome ile Responsive Kontrolü Nasıl Yapılır?

Google Chrome "Cihazına Gönder" Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklayın.

Google Chrome "Cihazına Gönder" Kapatma Nasıl Yapılır?

2) Senkronizasyon ve Google hizmetleri bölümüne girin.

Google Chrome "Cihazına Gönder" Kapatma Nasıl Yapılır?

3) Senkronizasyonu yönetin bağlantısına tıklayın.

Google Chrome "Cihazına Gönder" Kapatma Nasıl Yapılır?

4) Her şeyi senkronize et seçeneğinin karşısındaki onayı kaldırın.

Google Chrome "Cihazına Gönder" Kapatma Nasıl Yapılır?

5) Altta yer alan Açık Sekmeler seçeneğinin de karşısındaki onayı kaldırın. Akabinde tarayıcınızı yeniden başlatarak, tüm işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Google Chrome "Cihazına Gönder" Kapatma Nasıl Yapılır?

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