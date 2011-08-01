Günümüzde birçok web sitesi mobil uyumlu. Bu yüzden, Responsive kontrolü yapmak için geliştirilen uygulamaların sayısı da çok fazla. Peki, sadece Google Chrome ile Responsive kontrolü yapmak mümkün desek, ne düşünürdünüz? Böylelikle, benzeri araçlara ihtiyacınız da kalmayacaktır. Geliştirici araçlarını kullanarak, Chrome ile site Responsive kontrolü yapabilmek kesinlikle mümkündür. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

Google Chrome ile Responsive Kontrolü Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle F12 kısayolu ile geliştirici araçlarını açın.

2) Toggle device toolbar butonuna tıklayın.

3) Responsive adlı açılır menü karşısında yer alan width ve height değerlerini dilediğiniz gibi değiştirerek, web sitenizin Responsive olarak uyumluluğunu kontrol etmeye başlayabilirsiniz.