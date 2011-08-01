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Google Chrome Kapatıldığında Çerezler de Temizlensin

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:50 - Tarih: 28 Kasım 2020 - Yorum: 0

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Google Chrome Kapatıldığında Çerezler de TemizlensinGüvenliğiniz için düzenli olarak çerez temizlemek faydalı olabilir. Yani ayda bir veya iki haftada bir çerez (cookie) temizliği yapabilirsiniz. Ancak dilerseniz, tarayıcınızı kapattığınız her zaman otomatik olarak çerezlerin temizlenmesini de arzu edebilirsiniz. Bu yönde, Chrome kapatıldığında çerezlerin otomatik temizlenmesi mümkün kılınmıştır. İlgili işlem için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz ve akabinde uygulamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Google Chrome Rengini Dilediğimiz Şekilde Değiştirelim

Google Chrome Kapatıldığında Çerezler de Temizlensin

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

Google Chrome Kapatıldığında Çerezler de Temizlensin

2) Çerezler ve diğer site verileri bölümüne girelim.

Google Chrome Kapatıldığında Çerezler de Temizlensin

3) Chrome'dan çıktığımda çerezleri ve site verilerini temizle adlı seçeneğe geliyoruz.

Google Chrome Kapatıldığında Çerezler de Temizlensin

4) İlgili seçeneği Açık konuma getirmeniz yeterlidir.

Google Chrome Kapatıldığında Çerezler de Temizlensin

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