Google Chrome'daki özelleştirme bölümü ile mevcut renk skalasını kullanarak, bir renk şeması tercih edebiliyoruz. Ancak dilerseniz, Chrome'un rengini dilediğiniz şekilde de değiştirebilmeniz mümkün kılınmıştır. Yani istediğiniz rengi seçerek veya ilgili renk kodunu girerek, tarayıcınızı özelleştirmeniz, daha da kişisel bir hâle getirebilmeniz mümkündür. Aşağıdaki adımları izleyerek, bu yöndeki işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Hemen ilgili adımlara göz atalım.

AYRICA: Google Chrome Sekme Gruplama Nasıl Yapılır?

Google Chrome Rengini Dilediğimiz Şekilde Değiştirelim

1) Öncelikle Özelleştir butonuna tıklıyoruz.

2) Sol menüdeki Renk ve tema sekmesine gelelim.

3) Renk seçin adlı yuvarlak butona tıklayalım.

4) İlgili rengi dilediğiniz gibi belirleyebilirsiniz.