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Google Chrome Rengini Dilediğimiz Şekilde Değiştirelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:18 - Tarih: 23 Kasım 2020 - Yorum: 0

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Google Chrome Rengini Dilediğimiz Şekilde DeğiştirelimGoogle Chrome'daki özelleştirme bölümü ile mevcut renk skalasını kullanarak, bir renk şeması tercih edebiliyoruz. Ancak dilerseniz, Chrome'un rengini dilediğiniz şekilde de değiştirebilmeniz mümkün kılınmıştır. Yani istediğiniz rengi seçerek veya ilgili renk kodunu girerek, tarayıcınızı özelleştirmeniz, daha da kişisel bir hâle getirebilmeniz mümkündür. Aşağıdaki adımları izleyerek, bu yöndeki işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Hemen ilgili adımlara göz atalım.

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Google Chrome Rengini Dilediğimiz Şekilde Değiştirelim

1) Öncelikle Özelleştir butonuna tıklıyoruz.

Google Chrome Rengini Dilediğimiz Şekilde Değiştirelim

2) Sol menüdeki Renk ve tema sekmesine gelelim.

Google Chrome Rengini Dilediğimiz Şekilde Değiştirelim

3) Renk seçin adlı yuvarlak butona tıklayalım.

Google Chrome Rengini Dilediğimiz Şekilde Değiştirelim

4) İlgili rengi dilediğiniz gibi belirleyebilirsiniz.

Google Chrome Rengini Dilediğimiz Şekilde Değiştirelim

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