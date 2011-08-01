Google Chrome'un yeni sürümleri ile birlikte artık sekme gruplama özelliği de gelmiş durumda. Yani dilediğiniz sekmelerinizi gruplayabilir, bu grubun rengini değiştirebilir ve bir isim de ekleyebilirsiniz. Bu açıdan bakıldığında oldukça faydalı bir uygulama olduğu dile getirilebilir. Peki, chrome sekme gruplama nasıl yapılır, diyecek olursanız, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Sabit sekmelerde ise sekme gruplama özelliğinin kullanılamadığını hatırlatmamıza izin veriniz.

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Google Chrome Sekme Gruplama Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle sekmede sağ tıklayın ve Sekmeyi yeni gruba ekle'ye tıklayın.

2) Sekmedeki yuvarlak ikona tıklayarak, sekme için isim ve renk belirleyin.

3) Sonuç ise aşağıdaki gibi olacaktır. Hepsi bu kadar...