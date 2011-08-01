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Google Chrome Sekme Gruplama Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:00 - Tarih: 19 Ağustos 2020 - Yorum: 0

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Google Chrome Sekme Gruplama Nasıl Yapılır?Google Chrome'un yeni sürümleri ile birlikte artık sekme gruplama özelliği de gelmiş durumda. Yani dilediğiniz sekmelerinizi gruplayabilir, bu grubun rengini değiştirebilir ve bir isim de ekleyebilirsiniz. Bu açıdan bakıldığında oldukça faydalı bir uygulama olduğu dile getirilebilir. Peki, chrome sekme gruplama nasıl yapılır, diyecek olursanız, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Sabit sekmelerde ise sekme gruplama özelliğinin kullanılamadığını hatırlatmamıza izin veriniz.

AYRICA: Google Chrome Güvenli DNS Değiştirme Nasıl Yapılır?

Google Chrome Sekme Gruplama Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle sekmede sağ tıklayın ve Sekmeyi yeni gruba ekle'ye tıklayın.

Google Chrome Sekme Gruplama Nasıl Yapılır?

2) Sekmedeki yuvarlak ikona tıklayarak, sekme için isim ve renk belirleyin.

Google Chrome Sekme Gruplama Nasıl Yapılır?

3) Sonuç ise aşağıdaki gibi olacaktır. Hepsi bu kadar...

Google Chrome Sekme Gruplama Nasıl Yapılır?

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