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Google Chrome Güvenli DNS Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:00 - Tarih: 07 Ağustos 2020 - Yorum: 0

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Google Chrome Güvenli DNS Değiştirme Nasıl Yapılır?Google Chrome ilgili olarak bir önceki içeriğimizde, güvenlik kontrolü yapmak hakkında bilgi paylaşmıştık. Şimdi ise, Chrome'un son sürümleri ile birlikte gelen "Güvenli DNS" değiştirme nasıl oluyor, bu konuyu öğreniyor olacağız. Aşağıdaki adımları izleyerek, Chrome ile web sitelerine hangi DNS ile bağlanılabileceğini belirleyebilir, mevcut DNS servisini değiştirebilirsiniz.

AYRICA: Google Chrome Şifre Kaydetmiyor Sorunu ve Çözümü

Google Chrome Güvenli DNS Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Ayarlar sekmesine tıklıyoruz öncelikle.

Google Chrome Güvenli DNS Değiştirme Nasıl Yapılır?

2) Güvenlik adlı bölüme giriş yapalım.

Google Chrome Güvenli DNS Değiştirme Nasıl Yapılır?

3) Güvenli DNS kullan açılır menüsünden seçim yapabilirsiniz.

Google Chrome Güvenli DNS Değiştirme Nasıl Yapılır?

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