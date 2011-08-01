Google Chrome ilgili olarak bir önceki içeriğimizde, güvenlik kontrolü yapmak hakkında bilgi paylaşmıştık. Şimdi ise, Chrome'un son sürümleri ile birlikte gelen "Güvenli DNS" değiştirme nasıl oluyor, bu konuyu öğreniyor olacağız. Aşağıdaki adımları izleyerek, Chrome ile web sitelerine hangi DNS ile bağlanılabileceğini belirleyebilir, mevcut DNS servisini değiştirebilirsiniz.

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Google Chrome Güvenli DNS Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Ayarlar sekmesine tıklıyoruz öncelikle.

2) Güvenlik adlı bölüme giriş yapalım.

3) Güvenli DNS kullan açılır menüsünden seçim yapabilirsiniz.