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Google Chrome için Güvenlik Kontrolü Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:00 - Tarih: 06 Ağustos 2020 - Yorum: 0

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Google Chrome için Güvenlik Kontrolü Nasıl Yapılır?Google'ın Chromium tabanlı tarayıcısı Chrome, son sürümleri ile birlikte koruma bazında da oldukça sağlam bir hâle geldi. Ayrıca, Güvenlik Kontrolü uygulaması ile, genel olarak tarayıcı çerçevesinde tarama da yapabiliyorsunuz. Yani tarayıcı, şifre ihlâli veya eksik güncelleme v.b. var ise, size bilgi veriyor. Google Chrome güvenlik kontrolü yapmak için, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

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Google Chrome için Güvenlik Kontrolü Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle üç nokta şeklindeki butona tıklıyoruz.

Google Chrome için Güvenlik Kontrolü Nasıl Yapılır?

2) Ayarlar sekmesine tıklayalım akabinde.

Google Chrome için Güvenlik Kontrolü Nasıl Yapılır?

3) Güvenlik kontrolü adlı bölüme geliyoruz.

Google Chrome için Güvenlik Kontrolü Nasıl Yapılır?

4) Sağ taraftaki Şimdi denetle butonuna tıklayalım.

Google Chrome için Güvenlik Kontrolü Nasıl Yapılır?

5) Biraz bekleyip, sonuçları görüntüleyebiliriz.

Google Chrome için Güvenlik Kontrolü Nasıl Yapılır?

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