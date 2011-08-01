Google'ın Chromium tabanlı tarayıcısı Chrome, son sürümleri ile birlikte koruma bazında da oldukça sağlam bir hâle geldi. Ayrıca, Güvenlik Kontrolü uygulaması ile, genel olarak tarayıcı çerçevesinde tarama da yapabiliyorsunuz. Yani tarayıcı, şifre ihlâli veya eksik güncelleme v.b. var ise, size bilgi veriyor. Google Chrome güvenlik kontrolü yapmak için, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

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Google Chrome için Güvenlik Kontrolü Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle üç nokta şeklindeki butona tıklıyoruz.

2) Ayarlar sekmesine tıklayalım akabinde.

3) Güvenlik kontrolü adlı bölüme geliyoruz.

4) Sağ taraftaki Şimdi denetle butonuna tıklayalım.

5) Biraz bekleyip, sonuçları görüntüleyebiliriz.