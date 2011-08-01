Google'ın mail servisi olan Gmail, ülkemizde de milyonlarca insan tarafından kullanılıyor. Arkasında Google olduğu için, güvenlik bazında endişe etmeye pek gerek yok. Ancak bu durum, gmail güvenlik ayarları bazında önlemler alınmaması anlamına da gelmemelidir. Çünkü aktif kullandığınız bir hesabınızın başına olası kötü bir durum geldiğinde, hesap kurtarma işlemleri için, bu önlemler işe yarayabilir. Bu yüzden, Teknobeyin ekibi olarak, gmail güvenlik önlemleri çerçevesinde sizlerle beş adet önemli gördüğümüz tavsiyeyi paylaşmak istiyoruz. Sizin için mail hesabınız önem arz ediyor ise, birkaç dakikanızı ayırarak, gerekli güvenlik önlemlerini almanızı tavsiye edebiliriz.

AYRICA: Gmail Mail Okundu Bilgisi - Mailin Okunduğunu Nasıl Anlarız?

Gmail Güvenlik Ayarları için 5 Önemli Tavsiye

1) Güçlü Bir Şifre Oluşturun: İlk olarak gmail güvenliği için, ne olursa olsun güçlü bir şifre oluşturmanız sağlıklı olacaktır. Hatta kendinizin bile ezberleyemeyeceği kadar uzun ve karmaşık bir şifre belirlemeniz, hesabınızın hacklenme olasılığını azaltacaktır. Elbette, ezberlenemeyecek kadar komplike bir şifre belirlerseniz, bu şifreyi bir kenara da not etmeyi ihmâl etmemelisiniz.

2) Kurtarma E-Posta Adresi Ekleyin: Hesabınız ile ilgili bir problem yaşamanız durumunda, kurtarma bazında bilgi alabilmek adına, her zaman alternatif bir kurtarma e-posta adresi eklemelisiniz. Böylelikle, hesabınıza erişim bazında sorun yaşadığınız zaman, hesabınızı kurtarma süreci daha hızlı olacaktır.

3) Telefon Numaranızı Mutlaka Tanımlayın: Gmail güvenliği için, hesabınıza şahsi telefon numaranızı eklemeniz yerinde bir tercih olacaktır. Bu şekilde, hesabınıza erişimlerde problem yaşamanız durumunda, telefonunuza SMS ile hesap kurtarma bazında bilgilendirme mesajını rahatlıkla alabileceksiniz. Bu yüzden, aktif kullandığınız bir telefon numarası tanımlamayı unutmayın.

4) İki Adımlı Doğrulamayı Açın: Bu özellik ile, hesabınıza erişim sağlar iken, şifrenize ek olarak, telefonunuza gelecek olan kodu da girmenizi istenir. Bu şekilde, telefonunuz da size ait olduğu için, olası bir saldırganın hesabınıza erişim olasılığı neredeyse yoktur. Bu yüzden mutlaka, Gmail iki adımlı doğrulama özelliğini aktive etmelisiniz.

5) Yedek Kodlar Oluşturun: Hesabınıza tanımladığınız iki adımlı doğrulama ile ilgili bir problem olması durumunda, hesabınıza direkt erişim sağlayabilmeniz için Gmail yedek kodlar oluşturun ve bu bilgileri, güvenli bir yerde saklayın. Böylelikle, hesabınıza erişimlerde sorun yaşarsanız, bu kodları kullanarak da, mail hesabınıza direkt erişim sağlayabileceksiniz.

Teknobeyin olarak bu içeriğimizde, gmail güvenlik ayarları çerçevesinde önemli gördüğümüz, pratik tavsiyeleri paylaşmaya çalıştık. Mail adresinizi önemli işlerinizde kullanıyor iseniz, güvende tutmak da istersiniz. Bu yüzden, yukarıdaki güvenlik önlemlerini de göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.