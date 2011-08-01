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Gmail'de Dil Bilgisi Önerileri Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:25 - Tarih: 28 Şubat 2021 - Yorum: 0

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Gmail'de Dil Bilgisi Önerileri Kapatma Nasıl Yapılır?Varsayılan olarak, Gmail'de bir e-posta yazdığınız zaman, dil bilgisi önerileri de karşınıza çıkabilir. Bu şekilde, doğru bir dil bilgisi kullanımı sağlamanıza yardımcı olunmaktadır. Ancak elbette dilerseniz, Gmail dil bilgisi önerilerini kapatmak mümkün kılınmıştır. Gmail'de dil bilgisi önerileri kapatmak için ise, aşağıdaki adımları izleyerek, uygulamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Gmail Abonelikten Çıkma (Abonelik İptali) Nasıl Yapılır?

Gmail'de Dil Bilgisi Önerileri Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Gmail'de Ayarlar butonuna tıklıyoruz.

Gmail'de Dil Bilgisi Önerileri Kapatma Nasıl Yapılır?

2) Açılan alandaki Tüm ayarları görüntüleyin adlı bölüme girelim.

Gmail'de Dil Bilgisi Önerileri Kapatma Nasıl Yapılır?

3) Dil bilgisi başlığındaki Dil bilgisi önerilerini kapat seçeneğini seçebiliriz.

Gmail'de Dil Bilgisi Önerileri Kapatma Nasıl Yapılır?

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