Varsayılan olarak, Gmail'de bir e-posta yazdığınız zaman, dil bilgisi önerileri de karşınıza çıkabilir. Bu şekilde, doğru bir dil bilgisi kullanımı sağlamanıza yardımcı olunmaktadır. Ancak elbette dilerseniz, Gmail dil bilgisi önerilerini kapatmak mümkün kılınmıştır. Gmail'de dil bilgisi önerileri kapatmak için ise, aşağıdaki adımları izleyerek, uygulamanız yeterli olacaktır.

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Gmail'de Dil Bilgisi Önerileri Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Gmail'de Ayarlar butonuna tıklıyoruz.

2) Açılan alandaki Tüm ayarları görüntüleyin adlı bölüme girelim.

3) Dil bilgisi başlığındaki Dil bilgisi önerilerini kapat seçeneğini seçebiliriz.