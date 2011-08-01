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Gmail Abonelikten Çıkma (Abonelik İptali) Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:30 - Tarih: 31 Temmuz 2020 - Yorum: 0

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Gmail Abonelikten Çıkma (Abonelik İptali) Nasıl Yapılır?Google'ın e-posta servisi Gmail, birçok özelliği ile kullanıcılarına kolaylık sağlıyor. Örneğin, üye olduğunuz bir web sitesinden sürekli e-posta alıyorsanız, bu durumdan sıkılmış olabilirsiniz. Gmail abonelikten çıkma işlemi ise oldukça kolaydır. Yani Gmail abonelik iptali için, birkaç tıklama yapmanız yeterli olacaktır. Aşağıdaki adımları izleyerek, dilediğiniz bir uygulamanın aboneliğinden ayrılma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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Gmail Abonelikten Çıkma (Abonelik İptali) Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle ilgili e-postanın içerisine girin.

2) Abonelikten çık bağlantısına tıklayın.

Gmail Abonelikten Çıkma (Abonelik İptali) Nasıl Yapılır?

3) E-posta listesinden çık butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Gmail Abonelikten Çıkma (Abonelik İptali) Nasıl Yapılır?

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