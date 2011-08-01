General Mobile GM 20 Tanıtıldı! Özellikleri ve Fiyatı

General Mobile, YouTube kanalı üzerinden yaptığı canlı yayın programı ile iki adet yeni akıllı telefon modelini duyurdu. General Mobile GM 20 ve General Mobile GM 20 Pro modelleri karşımıza çıktı. Bu yazımızda da General Mobile GM 20 modelinin özelliklerini ve fiyatını konu alacağız.

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General Mobile GM 20 Özellikleri

6.09 inç boyutlarında 720 x 1560 piksel çözünürlüklü IPS ekranıyla karşımıza çıkan General Mobile GM 20, gücünü 1.8 GHz hızında sekiz çekirdekli Helio A25 işlemcisinden ve 4 GB RAM belleğinden alıyor.

Giriş seviyesinde konumlandırılan akıllı telefonun depolama tarafında da 64 GB’lık bir depolama birimi bulunuyor. Batarya kısmında da bizleri 4.000 mAh kapasite karşılıyor.

Kamera tarafına baktığımızda arka tarafında F/1.8 diyaframlı 13 MP çözünürlüklü ana kameraya 2 MP’lik iki kamera daha eşlik ediyor. Telefonun ön tarafında da 8 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

General Mobile GM 20 Fiyatı Ne Kadar?

154.5 mm x 73.8 mm x 8.8 mm boyutlarında ve 160 gram ağırlığında olan telefon; yeşim yeşili, parlak siyah ve okyanus mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. Cihazın satış fiyatı ise 1.799 TL olarak belirlendi.