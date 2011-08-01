General Mobile GM 20 Pro Tanıtıldı! Özellikleri ve Fiyatı

General Mobile, YouTube üzerinden canlı yayın yaparak General Mobile GM 20 ve General Mobile GM 20 Pro modellerini tanıttı. Bu yazımızda da General Mobile GM 20 Pro modelinin özelliklerini ve fiyatını konu alacağız.

AYRICA: General Mobile GM 20 Tanıtıldı! Özellikleri ve Fiyatı

General Mobile GM 20 Pro Özellikleri

6.3 inç boyutlarında 2340 x 1080 (Full HD+) piksel çözünürlüklü ekranıyla karşımıza çıkan General Mobile GM 20 Pro, gücünü 2.1 GHz hızında sekiz çekirdekli Helio P70 işlemcisinden ve 6 GB RAM belleğinden alıyor.

Akıllı telefonun depolama tarafında da 128 GB’lık bir depolama birimi bulunuyor. Batarya kısmında da bizleri 4.050 mAh kapasite karşılıyor.

Kamera tarafına baktığımızda arka tarafında F/1.79 diyaframlı 48 MP çözünürlüklü ana kameraya 8 MP’lik ultra geniş açılı kamerayla 2 MP’lik derinlik algılama sensörü eşlik ediyor. Telefonun ön tarafında da 16 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

General Mobile GM 20 Fiyatı Ne Kadar?

157.5 mm x 75 mm x 8.65 mm boyutlarında ve 180 gram ağırlığında olan telefon; inci siyah-beyaz ve lotus mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. Cihazın satış fiyatı ise 2.299 TL olarak belirlendi.