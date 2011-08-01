Samsung'un kamera performansıyla dikkatleri üzerine çeken yeni akıllı telefon modeli Galaxy S20 Ultra ile Sony a7 III fotoğraf makinesi karşı karşıya geldi. Sony'nin a7 III model fotoğraf makinesinde 24 MP tam kare CMOS sensörü ve Bionz X görüntü işlemcisi bulunurken; Galaxy S20 Ultra, 108 MP ana kamerasıyla dikkat çekiyor. Aşağıdaki karşılaştırma videosunu inceleyerek, hangi cihazın daha iyi performans gösterdiğinin kararını verebilir ve yorum olarak belirtebilirsiniz. İyi seyirler...
Galaxy S20 Ultra ve Sony a7 III Fotoğraf Karşılaştırması (Video)
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 13:09 - Tarih: 09 Nisan 2020 - Yorum: 0
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