Samsung'un Galaxy S20 ailesinin en büyüğü olan Galaxy S20 Ultra ile Huawei P30 Pro'nun kameraları karşı karşıya getirildi. Galaxy S20 Ultra, F/1.8 diyaframlı 108 MP kameraya karşılık, Huawei P30 Pro ise F/1.6 diyaframlı 40 MP kamera ile karşımızda. Kamera performanslarının gösterildiği videoyu izleyerek, hangi telefonun nasıl bir performans sergilediğini inceleyebilirsiniz.
Galaxy S20 Ultra ve Huawei P30 Pro Kamera Karşılaştırması (Video)
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:47 - Tarih: 23 Şubat 2020 - Yorum: 0
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