Galaxy S20 Ultra ve Huawei P30 Pro Kamera Karşılaştırması (Video)

Samsung'un Galaxy S20 ailesinin en büyüğü olan Galaxy S20 Ultra ile Huawei P30 Pro'nun kameraları karşı karşıya getirildi. Galaxy S20 Ultra, F/1.8 diyaframlı 108 MP kameraya karşılık, Huawei P30 Pro ise F/1.6 diyaframlı 40 MP kamera ile karşımızda. Kamera performanslarının gösterildiği videoyu izleyerek, hangi telefonun nasıl bir performans sergilediğini inceleyebilirsiniz.

Galaxy S20 Ultra ve Huawei P30 Pro Kamera Karşılaştırma Videosu